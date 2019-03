Mecanismo do Novo Banco inicia 2019 com perdas transitadas de 649 milhões

O mecanismo acordado na venda do Novo Banco, e que garante ao banco capital suficiente para fazer face a perdas com determinados ativos, arrancou o ano logo com perdas de 649 milhões de euros. Este é o valor transitado para 2019 e que é o “stock” de prejuízos passados.