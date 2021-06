Leia Também Se NB receber 430 milhões este ano ainda poderá pedir 100 milhões no próximo ano

"Num cenário [em que o valor injetado é] de 430 milhões, isso pode acontecer. (…) Seria uma 'call' [chamada de capital] na volta dos 100 e qualquer milhões que eventualmente poderia surgir", referiu aos deputados.





José Bracinha Vieira, presidente da comissão de acompanhamento, prevê que o Novo Banco terá lucros em 2021. Apesar do resultado positivo, o banco poderá, contudo, registar uma ligeira insuficiência de capital e, nesse caso, pedir mais 100 milhões de euros ao Fundo de Resolução.As declarações foram feitas esta terça-feira, 1 de junho, na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco."Pode haver uma situação em que o banco tenha lucro em 2021 e mesmo assim haja uma ligeira insuficiência de capital", afirmou Bracinha Vieira. Atualmente, há uma divergência entre o Novo Banco e o Fundo de Resolução sobre a aplicação do regime contabilístico IFRS9, que está a ser discutida em tribunal arbitral.Caso a Justiça dê razão ao fundo liderado por Máximo dos Santos, "pode haver uma ligeira, mas mesmo uma ligeira, insuficiência de capital. Espero que não venha a concretizar-se de qualquer maneira", disse o presidente da comissão de acompanhamento, esclarecendo que, de acordo com as previsões do banco, e admitindo que o fundo ganha em tribunal, "poderá haver a necessidade de uma 'call' [chamada de capital] na ordem dos 100 milhões de euros".Esta hipótese foi admitida por António Ramalho, CEO do Novo Banco, na mesma iniciativa parlamentar.O Novo Banco pediu perto de 600 milhões de euros, com base nas contas de 2020, mas o valor a injetar será de 429 milhões de euros. Um montante que será emprestado ao Fundo de Resolução por um conjunto de bancos nacionais, através de uma linha de financiamento de até 475 milhões.