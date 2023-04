Miguel Maya: "Vemos famílias e empresas em dificuldades"

Leia Também Estratégia ESG está no centro das políticas empresariais

"Continuo preocupado com a situação". As palavras do CEO do BCP foram ditas na Grande Conferência Negócios Sustentabilidade 2030 e referem-se ao contexto económico que o país continua a viver na sequência da guerra na Ucrânia, inflação alta e subida das taxas de juro."A crise que resulta da invasão da Ucrânia é mais complexa do que a da pandemia, esta é uma crise mais profunda", afirmou Miguel Maya.Questionado sobre a evolução do incumprimento, o presidente executivo do BCP alertou que "já se nota algumas situações difíceis sobretudo a nível das famílias"."Olhando para os grandes números não há motivo de preocupação", afirmou, notando no entanto que "deixando de olhar para os grandes números vemos famílias e empresas em dificuldades".Maya entende que os o país e o sistema financeiro têm de "estar preparados para um mundo que está a redesenhar-se do ponto de vista geopolítico".No entanto, "não podemos cair no erro de pensar que isto é o fim da globalização", alertou. O contexto económico, pelo contrário, "vai permitir corrigir erros e lançar uma nova globalização".