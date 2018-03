Montepio assume que vive "crise reputacional"

Anónimo

Há 1 hora

Nao e reputacional. é mesmo de credibilidade. E o principal descredibilizador e este Tomas que e incapaz de se enxergar e ver que e mais a origem do problema que uma solução. Os acionistas, associados, etc quando correm com o enterrador? Esta agarrado ao tacho tipo comandante do navio. So que o comandante afunda-se e leva o navio com ele. Sera que pediu a Aximage para fazer a analise com ele a frente e sem ele a frente da instituição. Ou isso nao interessa nada?