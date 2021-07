Moody's sobe rating do BPI e da dívida sénior do Montepio

A Moody's reviu em alta o "rating" do Banco BPI, de Baa3 para Baa2, tendo igualmente subido a classificação atribuída à dívida sénior ordinária ("senior unsecured") de longo prazo, informou esta terça-feira o banco em comunicado enviado à CMVM. A perspetiva (outlook) do rating é "estável"."A Moody’s, subiu também o rating da dívida sénior não preferencial ("non-preferred") para classificação de investimento ("investment grade"), de Ba1 para Baa3, e o rating da dívida de curto prazo, de "Prime-3" para "Prime-2"", acrescenta o BPI.Por último, a agência de notação financeira reafirmou o rating Baa1 dos depósitos de longo prazo, tendo subido o outlook de "estável" para "positivo".Também esta terça-feira, a Moody's retirou, após 10 anos, a Caixa Geral de Depósitos do nível de "lixo".A agência subiu também hoje o rating "das obrigações sénior não garantidas (Senior Unsecured MTN) e da dívida sénior não preferencial (Junior Senior Unsecured MTN), emitidas ao abrigo do Programa de Euro Medium Term Note (EMTN) do Banco Montepio, de (P)Caa1 para (P)B3", indicou, por seu turno, a Caixa Económica Montepio Geral