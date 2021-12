MP pretende ouvir atuais administradores dos bancos no caso do cartel do crédito

O Ministério Público (MP) quer ouvir o que pensam os atuais administradores de 11 bancos sobre práticas abusivas do passado, mas também sobre o que mudou após a descoberta do chamado cartel da banca, noticia, esta segunda-feira, o Público.



Em causa está o processo em que 11 dos 14 bancos visados contestam contra-ordenações aplicadas pela Autoridade da Concorrência, com coimas no valor de 225 milhões de euros, aplicadas pela alegada prática concertada de troca de informação sobre crédito à habitação, ao consumo e às empresas de 2002 a 2013.





Segundo o jornal, o julgamento, que começou em setembro no Tribunal da Concorrênciaaproxima-se do fim, estando as audições dos gestores atuais dos bancos previstas para o final do próximo mês.