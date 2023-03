Mudança de sede do Novo Banco vai ter lugar a meio de 2024

Mark Bourke acredita que a antiga sede do BES, numa das artérias mais exclusivas de Lisboa, e agora casa do Novo Banco, foi vendida no timing certo, aproveitando o bom ambiente de mercado. Já a maior participação do Estado no capital do banco, por via dos ativos por impostos diferidos [DTA], é desvalorizada.

Mudança de sede do Novo Banco vai ter lugar a meio de 2024









