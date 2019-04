Condenado pelo Banco de Portugal em 2013 ao pagamento de uma multa de 1,5 milhões, pena confirmada por vários tribunais, até hoje João Rendeiro, antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) não pagou um cêntimo. Os outros dois antigos gestores do banco, Fezas Vital e Paulo Guichard, idem. De todos os condenados, apenas Fernando Lima tem pago a prestações os 200 mil euros a que foi condenado.Estes dados constam de um acórdão de 29 de Março deste ano do Tribunal da Relação de Lisboa, que impediu que o processo de cobrança da multa de um milhão de euros a Paulo Guichard fosse, simplesmente, enviado para o arquivo, na sequência de uma determinação de um juiz, avança a Sábado