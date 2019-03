Novo Banco com prejuízo de 1.412 milhões de euros em 2018

André Koster/Lusa

O Novo Banco registou um prejuízo de 1.412 milhões de euros no ano passado, o que representa uma melhoria de 38,5% face ao prejuízo de 2.298 milhões de euros no ano anterior. Com base nestes resultados, a entidade liderada por António Ramalho vai pedir 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução para reforçar os rácios de capital.

"O Grupo Novo Banco apresentou em 2018 um resultado negativo de 1.412,6 milhões de euros, que compara com o prejuízo de 2.298 milhões de euros no ano anterior", lê-se no comunicado enviado esta sexta-feira, 1 de março, à CMVM.

No ano passado, o produto bancário registou uma melhoria de 5,5%, passando de 728,5 milhões de euros em 2017 para 768,2 milhões de euros no ano passado, "influenciado pelo crescimento no resultado financeiro (+12,6%)", refere a entidade.

Já os resultados de operações financeiras foram negativos em 40,3 milhões de euros "e incluem os custos e as perdas no valor de 81,8 milhões de euros resultantes da oferta de aquisição e de troca de obrigações existentes".

Por outro lado, os custos operativos de 487,3 milhões de euros refletem uma quebra de 11,3% face ao registo do ano anterior, o que reflete, diz o banco, as "melhorias concretizadas ao nível da simplificação dos processos e da otimização das estruturas com a consequente redução de balcões e de colaboradores".

Quanto aos depósitos, estes totalizaram 28,4 mil milhões de euros, abaixo dos 1,3 mil milhões de euros registados em dezembro de 2017, "reflexo do esforço de repricing da oferta de depósitos, bem como das iniciativas de reembolso antecipado de passivos com taxas de juro mais elevadas".



A qualidade dos ativos registou uma melhoria, com a queda do crédito não produtivo. Este evoluiu de 10,1 mil milhões de euros em 2017 para 6,7 mil milhões de euros no ano passado.



Já sobre os rácios de capital, o banco diz cumprir todas as exigências do Banco Central Europeu (BCE). "O rácio CET1 para 31 de dezembro de 2018 foi de 12,8% (31-dez-2017: 12,8%) e o rácio de capital total de 14,5% (31-dez-2017: 13,0%)", nota a entidade.



Além dos resultados consolidados, o Novo Banco apresentou também, tal como o Negócios tinha avançado, mais dois balanços e duas demonstrações: de um lado um balanço com a atividade "core", num outro o legado deixado pelo Banco Espírito Santo.



Novo Banco pede mais de mil milhões

Com base nestes resultados, o banco liderado por António Ramalho vai pedir mais 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução, ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente (CCA).

"Este montante decorre em 69% das perdas assumidas sobre os ativos incluídos no CCA e 31% devido a requisitos de capital regulatórios no quadro do ajustamento do período transitório dos rácios de capital e devido ao impacto do IFRS 9", refere o banco no comunicado.

Este reforço é pedido numa altura em que o Novo Banco tem vindo a acelerar a venda de crédito malparado, o que penaliza as contas. Em janeiro, o banco colocou à venda mais mil milhões de euros de crédito em incumprimento para aproveitar o momento favorável do mercado.

O Novo Banco foi criado em 2014 para ficar com parte da atividade bancária do BES, resgatado no verão desse ano. Hoje, detido em 75% pelo fundo norte-americano Lone Star e em 25% pelo Fundo de Resolução, ainda é penalizado pelo legado deixado pela entidade que era liderada por Ricardo Salgado.

(Notícia em atualização)