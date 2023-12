Novo Banco eleito "banco do ano em Portugal 2023" pela The Banker

O Novo Banco foi esta sexta-feira eleito banco do ano em Portugal pela The Banker, uma revista do Financial Times."Este prémio reconhece a dedicação incomparável do Novo Banco com os seus clientes, antecipando consistentemente as suas necessidades e fornecendo produtos e serviços bancários inovadores, eficientes e transparentes, baseados em elevados padrões éticos e de integridade", indica a intituição financeira em comunicado.Entre os aspetos enfatizados pela The Banker estão os desempenho comercial e financeiro, através de "um crescimento sustentado e consistente da rentabilidade, a gestão financeira prudente, controlo de custos e forte geração de capital"; a inovação da experiência bancária e as iniciativas de responsabilidade social corporativa."Ser premiado como 'banco do ano' pela The Banker é um testemunho da dedicação excecional de toda a equipa do Novo Banco e da profunda confiança dos nossos clientes. Este prémio reafirma o nosso compromisso em prestar apoio sustentável e responsável às famílias e empresas ao longo da sua vida", refere no documento Mark Bourke, CEO da instituição.No ano passado o BPI tinha sido o eleito e em 2021 o Santander Totta figurou no lugar cimeiro.