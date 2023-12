Novo Banco estuda parceria com a intermediária espanhola de crédito WiZink

O Novo Banco está a estudar uma potencial parceria com a WiZink, uma intermediária de crédito sediada em Madrid, de acordo com duas fontes com conhecimento do assunto, citadas pela Reuters.





Um potencial acordo entre a instituição financeira e esta companhia poderia resultar numa "joint venture", em que o Novo Banco financiaria os empréstimos concedidos pela WiZink. O atual dono, a Varde Partners – que detém 100% da empresa – manteria algum controlo sobre a nova entidade, acrescenta a agência de notícias.





Em setembro, a Reuters já tinha dado conta de que a intermediária de crédito espanhola, detida a 100% pela Varde Partners, estava a a estudar várias hipóteses para as operações em Portugal, numa altura em que tenta aumentar o crescimento e o valor do negócio.





Nessa altura, a agência especificou que entre as hipóteses, exclusivamente em Portugal, a mais forte seria uma "joint-venture", ou um acordo comercial para a venda de uma carteira de crédito ao consumo, ainda que o foco fosse encontrar um parceiro.





A Alantra Partners é a "advisor" que está a assessorar o Novo Banco neste processo, acrescentaram as referidas fontes, que frisaram ainda que ainda não há certezas sobre se este acordo pode mesmo acontecer, havendo a possibilidade de aparecer outro candidato ao negócio.





Contactadas pela Reuters, fonte oficial do Novo Banco frisou que está permanentemente a avaliar oportunidades de negócio, mas recusou comentar esta notícia. Já a Alantra, a Lone Star, a Varde e a WiZink não quiseram comentar.





No primeiro semestre de 2023, a intermediária de crédito lucrou, em Espanha e Portugal, cerca de 60 mil euros, o que compara com perdas de 12 milhões de euros no mesmo período do ano passado.