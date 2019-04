Novo Banco esvazia Portucale para vender herdade polémica

O banco liderado por António Ramalho está a liquidar as empresas ligadas à Herdade da Vargem Fresca, da Portucale. O objetivo é integrar os ativos e passar a gestão para as suas mãos, de maneira a facilitar a venda do empreendimento em Benavente.