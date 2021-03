Novo Banco nomeia Carlos Brandão para porta-voz da comissão de inquérito

O Novo Banco nomeou Carlos Brandão, atual diretor de risco do banco e ex-CEO do Bankinter, como porta-voz para todos os assuntos relacionados com a comissão de inquérito à instituição financeira.

"A ideia será poder esclarecer em detalhe quaisquer dúvidas no âmbito da Comissão de Inquérito ao Novo Banco", refere o banco num comunicado divulgado esta quinta-feira, 11 de março.



Por outro lado, diz, "esta nomeação permitirá reduzir o efeito da Comissão de Inquérito Parlamentar no dia a dia do Novo Banco numa altura em que os desafios do retorno ao normal são essenciais e muitas das empresas portuguesas se preparam para lidar com a crise económica".



"Esta será uma oportunidade para esclarecer quaisquer dúvidas que ainda possam subsistir sobre o processo de capitalização do Novo Banco", afirma António Ramalho, CEO do banco, citado no comunicado.



As audições do inquérito ao Novo Banco arrancaram na quarta-feira, com os deputados a ouvirem João Costa Pinto, ex-vice-governador do Banco de Portugal (BdP) e autor do relatório confidencial sobre a atuação do regulador no caso Banco Espírito Santo.



O responsável fez várias críticas à supervisão do BdP, mas também à gestão do Novo Banco. De acordo com Costa Pinto, o banco adotou uma ótica de "fire sale" (vendas rápidas) dos ativos tóxicos, "misturando alhos com bugalhos", o que resulta em "perdas substanciais" para a instituição financeira.