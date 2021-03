Costa Pinto acusa Banco de Portugal de ter agido tarde no BES

O autor do relatório confidencial sobre a atuação do Banco de Portugal no BES considera que a intervenção do regulador devia ter sido “mais enérgica” no banco. Mas, para isso, precisava de garantias que só o poder político podia dar.

