Deputados querem perceber vendas de ativos tóxicos do Novo Banco

A instituição financeira tem rejeitado as críticas – da esquerda à direita – de que as operações foram realizadas com descontos significativos, provocando perdas elevadas e aumentando os prejuízos do banco nos últimos anos. Ainda assim, os deputados querem mais explicações sobre os preços praticados, o “timing” das alienações, bem como perceber se o interesse do Estado foi garantido.

