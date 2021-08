Novo Banco rejeita empréstimo à gestora da Promovalor

O Novo Banco rejeitou o pedido de financiamento de mais de 20 milhões de euros da sociedade gestora da dívida da Promovalor, de Luís Filipe Vieira. O objetivo, como explicou Nuno Gaioso Ribeiro (na foto), presidente da C2 Capital Partners, no Parlamento, era usar este dinheiro para valorizar os ativos que ficaram em carteira no âmbito do processo de reestruturação da empresa.





