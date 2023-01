Número três do CaixaBank está de saída e dá origem a triunvirato

O número três na administração do CaixaBank e responsável pela pasta de digitalização do banco, Juan Antonio Alcaraz, está de saída da instituição financeira, segundo o comunicado enviado ao supervisor espanhol dos mercados.

A pasta de Juan Antonio Alcaraz será dividida entre outros três administradores: Jaume Masana Ribalta, como diretor de negócios; María Vicens Cuyás como responsável para a transformação digital e Jordi Nicolau Aymar como diretor de "payments and consumer".

Com esta mexida, ainda sujeita à aprovação do Banco Central Europeu (BCE), a administração do dono do BPI passa a ser composta por 16 membros, incluindo o conselheiro delegado, Gonzalo Gortázar.

Alcaraz, cuja saída foi inicialmente avançada pelo jornal espanhol El Cofidencial era um dos homens fortes do presidente José Ignacio Goirigolzarri.



O executivo de 61 anos entrou para o CaixaBank em 2007, depois de sair do Sabadell. Em 2011 passou a fazer parte da administração do dono do BPI.