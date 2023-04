Onde está Bao? O mistério de mais um CEO chinês desaparecido

Bao Fan lidera um banco de investimento focado em tecnologia e é uma das caras mais conhecidas do universo financeiro chinês. Está incontactável há mais de um mês, a “cooperar com as autoridades”. Não é o primeiro milionário a desaparecer.

