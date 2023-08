Na semana anterior à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) as operações com cartões estrangeiros na rede Multibanco subiram 18% face a período homólogo, o que contribuiu para a subida de 6% em todo o território nacional.





Analisando a origem dos cartões que realizaram operações entre 26 e 31 de julho, "é possível perceber que, os países com maior crescimento no número de operações face ao mesmo período do ano passado foram o México (+147%), Austrália e Singapura (ambos com +142%), Nova Zelândia (+126%) e República da Coreia (+125%)", revela esta sexta-feira a empresa responsável pela gestão da rede, a SIBS, em comunicado.





Olhando apenas para os países onde decorreram as últimas cinco edições das JMJ (Panamá, Polónia, Brasil, Espanha e Austrália) o crescimento é de 25%.





Lembrando que nessa semana decorreram várias atividades nas dioceses nacionais, a SIBS refere que houve um aumento de 57% nas transações de visitantes no distrito de Santarém (que abrange Fátima), de 26% em Coimbra e de 23% em Évora.





"Como curiosidade, é ainda de sublinhar que no período em análise Portugal recebeu visitantes de países que não estavam em território nacional na semana anterior (entre 19 e 25 de julho) como sejam Anguila, Belize, Ilhas Cook, Ilhas Salomao, Jibuti, Nova Caledonia, República Centro-Africana, Saint Vincent And The Grenadines, Samoa, Samoa Americana e Vanuatu", conclui a SIBS.