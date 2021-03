Piers Haben: 22% do crédito em moratória “não é disparatado”

A EBA afasta um prolongamento do regime que permite que as moratórias não pesem na banca. Para a autoridade europeia, importante é que os bancos comecem já a negociar com os clientes em risco.

