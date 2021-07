Polónia e reestruturação afundam lucros do BCP para 12,3 milhões de euros

Os lucros do BCP caíram 83,9% para 12,3 milhões de euros no primeiro semestre do ano, em comparação com o período homólogo, pressionados pela Polónia e pelos custos associados à reestruturação da instituição financeira.No mesmo período do ano passado, o banco liderado por Miguel Maya tinha registado um resultado positivo de 76 milhões de euros.Este valor, refere o banco num comunicado enviado à CMVM esta segunda-feira, inclui o "reforço de 214,2 milhões de euros das provisões para riscos legais associados a créditos em francos suíços concedidos na Polónia e itens específicos de 87,2 milhões de euros em Portugal, respeitantes essencialmente a custos de reestruturação".

Já o resultado líquido excluindo provisões para riscos legais em créditos hipotecários na Polónia seria de 118,3 milhões de euros, face a 95 milhões no período homólogo.

As provisões e imparidades do BCP passaram de 351,3 milhões, no primeiro semestre de 2020, para 461,9 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, revela o BCP.

Ao longo deste período, a margem financeira subiu 0,7% para 768,2 milhões de euros. "Nesta evolução, importa salientar o crescimento observado na atividade em Portugal, pese embora o mesmo tenha sido, em grande parte, absorvido pela redução verificada na atividade internacional", refere. Já as comissões avançaram 6,4% para 352,6 milhões de euros.

Nos primeiros seis meses do ano, o banco liderado por Miguel Maya registou um aumento de 4,1% do crédito a clientes (líquido), enquanto os depósitos cresceram mais de 7%.

Por outro lado, os custos operacionais cresceram 7,9% para 591 milhões de euros, num período que está a ser marcado por uma reestruturação no BCP. Esta evolução, diz o banco, "reflete o desempenho quer da atividade em Portugal, quer principalmente da atividade internacional, evidenciando o enfoque do Grupo no compromisso assumido relativo à melhoria de eficiência".

Quanto ao capital, o rácio CET1 do BCP situou-se nos 11,6%, em comparação com 12,1% em junho de 2020.

(Notícia atualizada com mais informação.)