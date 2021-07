BCP tenta vender malparado e imobiliário de luxo no Algarve no valor de 145 milhões

Leia Também Polónia afasta para já dividendos no BCP

O BCP colocou à venda uma carteira no valor de 145 milhões de euros (valor bruto), com crédito malparado e ativos imobiliários ligados aos resorts de luxo Castro Marim e Monte Rei, no Algarve, avança o jornal digital Eco. De acordo com as fontes consultadas, em causa está o "Projeto Green", o nome que terá sido dado devido aos complexos turísticos em causa terem campos de golfe. O Eco indica que o banco liderado por Miguel Maya já estará no mercado a contactar potenciais interessados.Os dois complexos turísticos já teriam sido incluídos anteriormente no "Projeto Ellis", concluído no final de 2020, com a venda ao fundo Davidson Kempner. Na altura, terão sido retirados daquela carteira.O Monte Rei está localizado a pouco quilómetros da fronteira de Vila Nova de Cacela, com mais de 400 hectares de terreno, com villas, moradias, apartamento e lotes para construção e campos de golfe desenhados pelo norte-americano Jack Nicklaus. Já o resort de Castro Marim tem também campos de golfe, moradias e lotes individuais.A carteira tem ainda NPL (non performing loans) e REO (real estate owned) e ainda mais alguns ativos localizados em Tavira, São Brás de Alportel e Loulé, nota o Eco.