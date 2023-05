Portuense Eupago aterra em Lisboa para superar os 700 milhões este ano

Depois de ter conseguido garantir, ao fim de três anos de espera, que "vai ser a primeira instituição de pagamento portuguesa a iniciar operações de ‘open banking’ no país", a Europago soma mais um marco histórico: com sede no Porto, acaba de aterrar em Lisboa.

"A ‘fintech’ Eupago abriu uma agência oficial em Lisboa, no Parque das Nações, com o objetivo de alavancar negócio a sul do país e ir ao encontro de clientes na zona da Grande Lisboa", revela a empresa, em comunicado.

Com esta expansão, a Eupago prevê fechar 2023 com transações no valor de cerca de 725 milhões de euros, meta que, a acontecer, representará um aumento de 16% face à cifra registada no ano passado.

A agência da capital, situada na Rua Nova dos Mercados 33C, gerou a criação de cinco postos de trabalho.

"Este novo espaço resulta do desejo de ir ao encontro dos clientes e facilitar o contacto com a nossa equipa. A partir de agora, poderão fazê-lo presencialmente nestas instalações. Estamos a reforçar a presença da Eupago no mercado português, mas também continuamos focados em projetar a nossa marca na Península Ibérica", afirma Rui Hopffer Silva, diretor comercial da "fintech" e responsável da agência de Lisboa.

Rui Hopffer Silva adiantou que a Eupago espera um aumento de 10% no número de contas activas, "alcançando os 25 mil clientes até ao final do ano".





Em actividade desde junho de 2015, a Eupago iniciou a sua internacionalização com a entrada no mercado espanhol, em 2019, com o objetivo de se tornar líder ibérica na área dos pagamentos digitais, assegurando que tem cerca de 3.500 contas activas no mercado vizinho.

No ano passado, a Eupago faturou cerca de seis milhões de euros, mais 24% face a 2021, tendo processado "um volume de pagamentos digitais na ordem dos 635 milhões de euros, mais 40% que no ano anterior",afiança a empresa liderada por Telmo Santos.