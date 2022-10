'Fintech' portuguesa Eupago investe 5 milhões na internacionalização na Europa

A Eupago vai investir cinco milhões de euros na expansão para mercados europeus como a França e Polónia, reforçando a estratégia de internacionalização que iniciou em 2019 em Espanha, anunciou esta segunda-feira a empresa portuguesa de pagamentos digitais.Citado num comunicado, o presidente executivo (CEO) da Eupago, Telmo Santos, avança que a empresa pretende "investir cinco milhões de euros no plano de expansão para outros mercados europeus, com França e Polónia nas prioridades".Na Península Ibérica, onde assume como objetivo a "liderança na área dos pagamentos digitais", a 'fintech' (empresa tecnológica do setor financeiro) portuguesa prevê reforçar a equipa em Madrid - onde conta com Carlos Moreno como 'country manager' - e aumentar o volume anual de pagamentos digitais para 10.000 milhões de euros em 2027.Atualmente, a Eupago conta com 15.000 contas ativas em Portugal e 3.500 em Espanha, tendo registado em 2021 um volume de pagamentos ibérico de 4.800 milhões de euros e estimando atingir os 6.000 milhões de euros este ano.Segundo a empresa, o crescimento previsto assenta no "movimento crescente da procura das empresas espanholas pelos meios de pagamento portugueses, em particular o MBway e as referências MB [multibanco]", como forma de "aumentar as suas vendas em Portugal"."Já estamos a operar com muitas empresas espanholas que, ao disponibilizarem meios de pagamento portugueses, conseguem disparar vendas sem obstáculos ou burocracias, podendo facilmente atuar nos dois mercados", explica Telmo Santos.De acordo com a Eupago, este movimento acontece porque "em Espanha há uma forte aposta das empresas no Bizum, um meio de pagamento semelhante ao MBway em Portugal, que conta com 22 milhões de utilizadores, mais do dobro da população portuguesa"."Por este motivo -- explica - a Eupago já disponibiliza em Espanha a solução Bizum, no sentido de aumentar a sua penetração no mercado espanhol e, com isso, abrir portas para outros mercados europeus".Segundo dados da Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), citados pela empresa portuguesa, Espanha movimentou 48.000 milhões de euros em 2020, diluídos em 976 milhões de transações.Reclamando a liderança no mercado português na área dos pagamentos digitais, onde opera há oito anos, a Eupago vai marcar esta semana presença na feira de comércio eletrónico e 'marketing' digital 'E-Show', em Madrid.