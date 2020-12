Portugal é onde as moratórias mais pesam

Portugal é o país onde as moratórias em vigor mais pesam face aos créditos, segundo um estudo do ING, a que o Negócios teve acesso. Isto numa altura em que, segundo dados do Banco de Portugal (BdP), há já 46 mil milhões de euros em crédito ao abrigo desta medida criada para apoiar aqueles que estão a ser penalizados pelo impacto da pandemia.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...