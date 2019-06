Luís Leite Ramos diz não se arrepender de ter mantido a transmissão pelo canal do Parlamento da audição de Joe Berardo na comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Uma decisão que levou o comendador a dizer que vai avançar com um processo contra o Parlamento por violação do direito à imagem.



"É muito estranho alguém que não tem problemas absolutamente nenhuns em participar em programas de televisão, em aparecer em todas revistas e jornais, incluindo as cor-de-rosa, e portanto expondo a sua imagem pública e que construiu parte da sua personalidade pública através desta imagem venha invocar o direito à imagem", afirma o presidente da CPI em entrevista ao Negócios e Antena 1.



Foi na semana passada que o empresário madeirense p



ediu acesso à transcrição e à gravação vídeo da sua audição no parlamento em 10 de maio, com vista a avançar com um processo judicial contra os deputados presentes. Continuar a ler "Não faz sentido", diz. E reforça:"Estou tranquilo e não voltaria atrás, em circunstância nenhuma" na decisão tomada.



