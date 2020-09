Ramalho apaga "incêndio" no Novo Banco. "Foi fogo posto", diz o CEO

Leia Também Novo Banco quer divulgar auditoria desde que não afete sigilo bancário

António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco, deixou um elogio à sua administração, comparando-a a bombeiros que foram chamados a pagar um incêndio que diz ter sido "fogo posto"."Quero agradecer ao meu conselho de administração", que aceitou ser "bombeiro para apagar um fogo que lavrava de forma extraordinariamente periogosa", afirmou o CEO do Novo Banco numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira após a entrega da auditoria da Deloitte."Confesso que por vezes quer a comunicação social, quer os comentadores e políticos se esquecem disso e preferem verificar a conta da água", continuou. "Nós não nos esquecemos que estamos cá para apagar este incêndio e apagaremos este incêndio porque também sabemos que foi fogo posto", disse António Ramalho.Foi na segunda-feira que o Governo comunicou ter recebido a auditoria da Deloitte aos atos de gestão do Novo Banco e do BES, entre 2000 e 2018. Uma análise que conclui, segundo comunicado das Finanças - a auditoria não é conhecida -, que as perdas registadas têm origem na atividade do banco liderado à data por Ricardo Salgado.Esta auditoria já devia ter sido entregue no final do mês de julho, o prazo definido pelo Governo, mas apenas chegou no último dia de agosto. Perante o atraso, o Executivo de António Costa determinou que o Novo Banco não poderia fazer mais vendas até que este relatório fosse conhecido."No contexto deste atraso, o Governo considera que, até à conclusão da referida auditoria, não deverão ser realizadas outras operações de venda de carteiras de ativos improdutivos por parte do Novo Banco", de acordo com um comunicado do Governo, divulgado em julho.Agora que o documento já foi entregue, este pedido "caducou", afirmou António Ramalho aos jornalistas."Sim, retomaremos as vendas e transações. O banco está em vendas permanentes todos os dias", disse o gestor, adiantando ainda não prever uma venda de imóveis em portefólio este ano. Sobre o Nata 3, o banco continua a trabalhar com o Fundo de Resolução relativamente a esta carteira, rematou.