BdP não vai revelar relatório sobre supervisão do BES sem ordem do tribunal

O Banco de Portugal esclareceu esta quinta-feira, 3 de setembro, que não vai revelar o relatório sobre a atuação do banco central na supervisão do BES sem que haja uma decisão judicial nesse sentido.





É a resposta do organismo agora liderado por Mário Centeno, depois de a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, ter dito ontem que o Parlamento tudo fará para obter a auditoria interna à atuação do regulador na resolução do Banco Espírito Santo.





Em comunicado, o regulador diz estar vinculado ao cumprimento do quadro legal que rege a sua atividade, "designadamente o respeito pelo dever legal de segredo profissional", e que, apesar de as normas preverem a possível quebra desse dever, o requerimento do Bloco de Esquerda não se enquadra nessas situações de exceção.





Leia Também Novo Banco desvaloriza recomendações da Deloitte

"O Banco de Portugal está vinculado ao cumprimento do quadro legal que rege a sua atividade, designadamente o respeito pelo dever legal de segredo profissional. A este propósito, rege, essencialmente, o artigo 80.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, o qual admite nos respetivos n.ºs 2, 4 e 5 situações de derrogação a esse dever de segredo, as quais não se afiguram verificar-se no quadro do Requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda", sustenta o Banco de Portugal, em comunicado.





O regulador sublinha, porém, que aguarda decisão judicial a esse respeito, e que se o tribunal entender que deve haver quebra do dever legal de segredo, então a instituição colaborará com o tribunal.





"A ser decidida essa quebra do dever legal de segredo, o Banco de Portugal colaborará, de imediato, com o Tribunal, ficando, nos exatos termos dessa decisão judicial, autorizado a disponibilizar, desde logo, esse documento ao Tribunal", declara o regulador.





Foi esta quarta-feira que o Bloco de Esquerda anunciou que irá propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco que se deverá centrar "no que não foi alvo de investigação na última comissão", de acordo com Mariana Mortágua.





A deputada assegurou ainda que o Parlamento "usará de todos os meios ao seu dispor" para obter o relatório da comissão de avaliação à atuação do Banco de Portugal na supervisão do BES, que o regulador esclarece hoje não se tratar de uma auditoria interna.





"É importante sublinhar, mais uma vez, que o "Relatório da Comissão de Avaliação das Decisões e atuação do Banco de Portugal na Supervisão do Banco Espírito Santo" não se trata de uma auditoria interna, nem tem como objeto de análise o processo de resolução do BES", lê-se no comunicado.