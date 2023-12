Regulador polaco impõe limites a dividendos da banca do país

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O regulador da banca na Polónia (KNF) indicou esta quinta-feira as regras para a distribuição de dividendos das instituições que supervisiona relativos ao exercício de 2023.Em relação à banca comercial, que inclui o Bank Millennium, controlado pelo BCP, os dividendos a pagar estão limitados a 50% quando os bancos não tenham implementado um programa de recuperação, tenham sido avaliados positivamente pelo supervisor, apresentem uma alavancagem financeira superior a 5% e tenham um rácio CET1 acima de determinado nível.Para distribuirem aos acionistas um máximo de 75% dos lucros deste ano, os bancos terão ainda de ter um rácio de malparado (NPL) inferior a 5%.Mas o regulador impõe ainda que os bancos com créditos em moeda estrangeira - onde se inclui o Bank Millennium - tenham de ajustar os dividendos em função do peso que estes créditos tenham na sua carteira.