Alantra Equities inicia cobertura das ações do BCP e recomenda "comprar"

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Alantra Equities iniciou esta quinta-feira a cobertura das ações do BCP, segundo uma nota de "research" a que a Bloomberg teve acesso. A casa de investimento espanhola recomenda a compra das ações do único banco cotado em Lisboa e coloca o preço-alvo nos 41 cêntimos por ação.



A Alantra junta-se assim a outras oito casas de investimento que recomendam "comprar", enquanto que as restantes cinco recomendam "manter". ...