Reguladores foram alvo de contratações da CGD

Se for para bem dos Clientes da Caixa, dos Acionistas da Caixa,

(todos os Cidadãos Portugueses), e da própria Caixa,

que sejam muito felizes, e que possam trazer à Caixa

um contributo de ética, rigor, competência, dinamismo, qualidade e criatividade,

no domínio da área dos Mercados de Capitais,

que induzam a Caixa a cabalmente desempenhar o importantíssimo papel

que está ao seu alcance,

no sentido de pôr todas as potencialidades dos Mercados de Capitais:

1º- Ao serviço dos seus Clientes,

estimulando-os à poupança, no seu interesse e do País;

2º - Ao serviço da própria Caixa,

proporcionando-lhe receitas equivalentes

às obtidas pelos seus pares europeus.

É de assinalar que:

se a CMVM é fonte de quadros para a Caixa,

o inverso também é verdadeiro,

já que, para a Vice-Presidência da CMVM foi, há cerca de ano e meio,

a Presidente da Caixa Gestão de Ativos,

e, ao que se saiba,

na Caixa, ainda não foi oficial e definitivamente substituída.