Relação dá razão ao Novo Banco sobre 112 milhões retidos

Segundo o Acórdão a que o semanário teve acesso, os juízes do Tribunal da Relação de Lisboa "acordam em julgar procedente o recurso e em revogar a decisão recorrida, ordenando-se a devolução do processo ao Tribunal recorrido para prosseguimento normal da lide, com prolação de outro despacho que não seja de rejeição liminar da providência".