Retenção “inesperada” leva NB a tribunal para proteger acordo

Byron Haynes, presidente do conselho geral e de supervisão, revelou que o banco já avançou com a providência cautelar. O objetivo, diz, é receber os 112 milhões em falta, mas também proteger a integridade do mecanismo de capital contingente.

Retenção “inesperada” leva NB a tribunal para proteger acordo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.