Revolut passa a ter aplicação "web"

Leia Também Brexit: Clientes da Revolut têm de atualizar documentos

A Revolut, até agora uma aplicação exclusivamente móvel, passou a disponibilizar uma aplicação "web", que poderá ser acedida através dos computadores. A nova aplicação está disponível para os clientes de todos os mercados em que a Revolut está presente, Portugal incluído.O anúncio foi feito esta terça-feira, 1 de dezembro, em comunicado enviado às redações. "A Revolut passou a disponibilizar a 'web app' aos seus mais de 13 milhões de clientes do Espaço Económico Europeu, Austrália, Canadá, Singapura, Suíça, Japão e Estados Unidos. Os clientes podem agora aceder às suas contas, de forma segura, a partir dos seus computadores portáteis ou 'desktop', como alternativa à aplicação móvel", pode ler-se no comunicado.A nova plataforma está protegida "por um sistema de autenticação de dois fatores". São cumpridas assim, as novas normas dos pagamentos eletrónicos na Europa, que impõem a chamada autenticação forte (para aceder às plataformas de pagamentos, os consumidores terão de fornecer dois elementos de segurança, por exemplo, uma palavra-chave e um SMS de confirmação recebido no telemóvel pessoal).A aplicação "web" da Revolut apresenta a visão geral da conta, bem como o histórico de transações e os seus cartões. "Podem ainda congelar ou descongelar cartões, bloquear ou desbloquear o PIN e fazer a gestão de outras funcionalidades de segurança das suas contas", indica a empresa.A plataforma permite, ainda, adicionar dinheiro à sua conta através de transferência bancária ou de cartão de débito ou crédito. Também é possível contactar com equipas de suporte e aceder a uma área de perguntas frequentes.Esta, afirma o presidente executivo da Revolut, Nikolay Storonsky, era uma ferramenta "há muito requerida" pelos clientes da empresa. Para aceder à plataforma , os clientes devem introduzir o número de telefone e seguir as indicações que surgirem.