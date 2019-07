O ex-presidente do Banco Espírito Santo garantiu ao juiz Ivo Rosa que o objetivo da transferência de 6,7 milhões de euros realizada em dezembro de 2007 era financiar a entrada de Zeinal Bava no capital da PT.





É a primeira vez que Ricardo Salgado dá uma explicação para essa primeira transferência para Bava, alegando que quando foi constituído arguido não se lembrava que tal transferência tinha ocorrido. Esta foi realizada no dia 7 de dezembro de 2007, exatamente no mesmo dia em que ordenou também que o saco azul transferisse cerca de 500 mil euros para Henrique Granadeiro.



O Observador adianta ainda que foi esta a versão que Bava deu ao juiz Ivo Rosa, quando foi depor na semana passada.



Foi na segunda-feira que Ricardo Salgado "Fui chamado para falar sobre este assunto específico [a relação com Zeinal Bava] e foi sobre isso que falei. Como não houve mais perguntas, acredito que ficou esclarecido", afirmou à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, questionado pelos jornalistas. Perante a insistência, respondeu apenas: "Foi tudo esclarecido hoje no tribunal".



