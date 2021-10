Ricciardi quer criar banco para limpar nome da família

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-administrador do BES, José Maria Ricciardi, adiantou, em entrevista ao Público, que quer criar um banco novo, com o objetivo de limpar o nome da família, após o colapso do Grupo BES.





"Vou tentar criar um banco novo, num conceito diferente dos chamados ‘bancos clássicos’", afirmou Ricciardi, ao Público. Na mesma entrevista, o ex-administrador do BES adianta que "Se conseguir começar a fazer a regeneração da família Espirito Santo partirei desta vida com a consciência tranquila".





Em relação à forma como foi gerido o processo BES, Ricciardi considera que o Novo Banco deveria ter ficado na esfera do BES "e depois do banco saneado, era vendido e o lucro ainda iria cobrir parte ou a totalidade do que o Estado lá meteu".