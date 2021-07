Santarém confirma coima de 290 mil euros a Salgado

O Tribunal de Santarém confirmou que Ricardo Salgado terá de pagar uma coima de 290 mil euros devido ao incumprimento das regras de combate ao branqueamento de capitais no Banco Espírito Santo (BES). A decisão foi tomada no mês passado, sabe o Negócios, depois de a Relação de Lisboa ter devolvido este processo de contraordenação contra o antigo banqueiro a este tribunal. O caso devia ter prescrito no final de junho, mas a pandemia

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...