Sberbank no Reino Unido vai encerrar devido às sanções aplicadas à Rússia

A presença do banco russo Sberbank no mercado do Reino Unido vai sofrer as consequências das sanções crescentes aplicadas às empresas russas. De acordo com a informação avançada pela Reuters, esta decisão acontece depois de a instituição financeira ter avaliado o potencial deste unidade no mercado britânico.

"O Sberbank está a encerrar a operação no seu escritório em Londres, o Sberbank CIB (UK) Limited. Estamos em contacto com o regulador local, a FCA, e de acordo com a legislação vamos fechar as nossas atividades, cumprindo todas as obrigações com os nossos clientes", indicou em comunicado.

Já de acordo com a Bloomberg, Mark Phillips, advogado da empresa, indica que o banco "encontrou severas dificuldades financeiras e operacionais devido à crise na Ucrânia e às sanções correspondentes e como resultado disso a insolvência de ‘cash-flow’ e não tem capacidade para operar de forma eficaz".



A FCA, o regulador, indicou que nomeou duas pessoas para supervisionar a administração, uma forma de proteção de crédito que é habitualmente utilizada em casos que antecedem uma situação de falência.



No início da guerra na Ucrânia, o Banco Central Europeu (BCE) deixou avisos sobre riscos em três companhias com ligação ao banco russo Sberbank - a Sberbank Europe AG, sediada na Áustria, e ainda as subsidiárias que operam na Croácia e na Eslovénia.