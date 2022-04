Pequim e Bruxelas encontram-se hoje. Bolsas europeias no vermelho e petróleo recua

há 21 min. 08h10

Petróleo caminha para maior queda semanal em quase dois anos

O petróleo caminha para a pior queda semanal em quase dois anos, depois de o Governo de Joe Biden ter ordenado a libertação de reservas estratégicas.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado norte-americano, segue a cair 0,93% para 99,35 dólares o barril caindo assim abaixo da fasquia dos 100 dólares e caminhando para a pior queda semanal em quase dois anos, depois de o Governo de Joe Biden ter ordenado a libertação de reservas de ouro negro armazenadas pelos EUA, para fazer frente à escalada de preços.

Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – desvaloriza 0,68% para 104 dólares o barril.

Os Estados Unidos vão recorrer uma vez mais às suas reservas estratégicas de petróleo e libertar um milhão de barris por dia durante seis meses, num novo esforço para conter a subida dos preços do "ouro negro", referiu ontem a Casa Branca, citada pelo Financial Times.

Os preços dos combustíveis têm estado sob forte pressão deste e do outro lado do Atlântico, com impacto material na inflação. Para a Casa Branca, este recurso às reservas estratégicas permitirá algum alívio – os EUA consomem cerca de 20 milhões de barris por dia, o que representa um quinto da procura mundial.

Esta notícia afetou também o Brent, que para além de acompanhar o homólogo norte-americano na queda, viu o Goldman Sachs a cortar 10 dólares por barril nas projeções para o segundo semestre, prevendo que o ouro negro, que serve de referência às importações europeias, chegue aos 125 dólares por barril. O banco alerta ainda que esta decisão dos EUA "não vai resolver o défice estrutural do petróleo".

Também Jeffrey Halley, analista da Oanda Aia Pacific, citado pela Bloomberg partilha desta opinião, tendo defendido que esta medida não terá um impacto material no desequilíbrio que existe entre oferta e procura de ouro negro. Para o analista o barril de petróleo Brent vai rondar entre os 100 dólares e os 120 dólares por barril nas próximas semanas.