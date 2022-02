BCE alerta para risco de falência de subsidiárias do banco russo Sberbank

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Central Europeu (BCE) deixou esta segunda-feira avisos sobre riscos em três companhias com ligação ao banco russo Sberbank - a Sberbank Europe AG, sediada na Áustria, e ainda as subsidiárias que operam na Croácia e na Eslovénia.

Em comunicado, a entidade liderada por Christine Lagarde indica que analisou o "Sberbank Europe AG e as suas duas subsidiárias na união bancária", referindo que estas entidades "estão em situação da falência ou provavelmente a falir devido à deterioração na sua situação de liquidez".

A nota do BCE explica que a filial austríaca do Sberbank "é totalmente detida pela Public Joint-Stock Company Sberbank da Rússia, cujo maior acionista é a Federação Russa", com a maioria dos direitos de voto.

O BCE explica que, "num futuro próximo, é provável que o banco deixe de ser capaz de pagar as suas dívidas", é referido.

A mesma nota refere que a filial na Áustria e as subsidiárias na Croácia e Eslovénia estão a passar por "significativas retiradas de depósitos como resultado do impacto de reputação das tensões geopoliticas". Terá sido esta situação de retirada dos depósitos que terá "deteriorado a posição de liquidez do banco".

O BCE contextualiza ainda que "não há medidas disponíveis com uma possibilidade realista de restaurar a posição ao mesmo nível do grupo".

No final de 2021, o banco tinha ativos no valor de 13,6 mil milhões de euros. O Sberbank Europe AG tem subsidiárias na Bósnia e Herzegovina, na República Checa, Hungria e Sérvia.

O BCE indica que está a coordenar-se com "as autoridades competentes nessas jurisdições ao longo do processo".