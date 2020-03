Seguradora Tranquilidade/Generali garante que exames do covid-19 estão cobertos

O grupo segurador Tranquilidade/Generali garante que os seguros de saúde da Tranquilidade cobrem o exame de diagnóstico do covid-19 e que "a generalidade" dos seguros de vida não excluíam a cobertura caso houvesse uma declaração de pandemia.

Segundo uma carta enviada pela Tranquilidade/Generali aos seus parceiros a que o Negócios teve acesso, são esclarecidas algumas dúvidas suscitadas pelo surto do covid-19.

O documento esclarece que "no âmbito dos seguros de saúde, a declaração oficial de pandemia não determinou, por si, qualquer alteração no normal funcionamento destes seguros e assim continuarão a ser pagas as prestações contratualmente devidas, nomeadamente as despesas de saúde relacionadas com o covid-19, até ao momento do diagnóstico da infeção".

E, acrescenta, o Grupo Generali e a Seguradoras Unidas estão "a suportar os custos dos testes de diagnóstico sempre que haja a necessária prescrição médica".

Já sobre os seguros de vida, a carta indica que "a generalidade dos contratos de seguro não tem qualquer exclusão das coberturas contratadas por efeito da declaração de epidemia/pandemia".

Adicionalmente, "para apoiar os clientes empresariais que estão a implementar soluções de teletrabalho para os seus colaboradores", o Grupo revela que irá "alargar a cobertura do seguro de acidentes de trabalho a este regime, para todos os clientes que tenham AT Conta de Outrem – Variável (ATVAR e ATVRF) e Fixo, incluindo aqueles que não tenham inicialmente subscrito esta opção".