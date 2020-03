Tranquilidade e Generali lançam seguro covid-19 para colaboradores das empresas

"O objetivo é dar resposta a uma preocupação das empresas, de forma a que estas possam facultar um apoio financeiro imediato aos seus colaboradores num momento difícil das suas vidas", afirmam as duas entidades num comunicado enviado esta terça-feira, 31 de março.



Este produto, desenvolvido em parceria com a AdvanceCare, dirige-se a empresas com 20 ou mais colaboradores, referem ainda a Tranquilidade e a Generali, explicando que o "Seguro de Saúde Covid-19 garante um subsídio diário de 100 euros por cada dia de hospitalização causada por infeção de Covid-19 durante um período de 10 dias, após o sétimo dia de internamento".Além disso, "inclui ainda uma indemnização de convalescença de 3 mil euros paga após a alta de hospitalização numa unidade de cuidados intensivos, causada por infeção de Covid-19".Este produto, referem ainda, estará em comercialização até 14 de abril com um preço de 19,90 euros por colaborador e tem cobertura válida durante 90 dias. O seguro de saúde é lançado no âmbito de um conjunto de ações levadas a cabo pelo grupo para apoiar as famílias e empresas penalizadas pelo vírus. Estas incluem o pagamento de testes de diagnóstico ou a adaptação das condições dos seus seguros à situação epidemiológica.