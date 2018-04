Seguros: perdas mundiais com catástrofes batem recorde em 2017

As perdas enfrentadas pelas seguradoras em todo o mundo devido a desastres ascendeu a 144 mil milhões de dólares (117,1 mil milhões de euros), o valor mais elevado de sempre.

Reuters

Num relatório divulgado esta terça-feira, 10 de Abril, a Swiss Re, empresa de resseguros, indica que os prejuízos totais causados por desastres naturais ou de origem humana alcançaram os 337 mil milhões de dólares, o dobro do registado em 2016 e o segundo valor mais elevado de sempre, apenas atrás de 2011.

Os furacões Harvey, Irma e Maria, que atingiram as Caraíbas e os EUA, foram determinantes para a forte subida nos prejuízos totais. Só estas três tempestades foram responsáveis por perdas de 92 mil milhões de dólares.

Os fogos florestais estiveram na origem de 14 mil milhões de dólares em danos económicos no ano passado.

Os incêndios que fustigaram Portugal em 2017 provocaram perdas económicas superiores a mil milhões de euros.