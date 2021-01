Selo de aprovação de Bruxelas ao plano da CGD só em março

O plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos (CGD) terminou no final do ano passado. Um processo que Paulo Macedo, CEO do banco estatal, já disse esperar que fique concluído com sucesso aos olhos de Bruxelas. No entanto, a resposta apenas deverá chegar daqui a alguns meses. A instituição financeira só irá abordar este tema junto das autoridades europeias após a apresentação dos resultados anuais.

