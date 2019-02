SIBS lança plataforma que permite acesso a 95% das contas 

A SIBS lança, esta terça-feira, o SIBS API Market, a plataforma que vai permitir aos bancos nacionais e aos novos "players" a implementação das novas regras resultantes da diretiva de pagamentos, conhecida como PSD 2. Com esta ferramenta, as entidades poderão ter acesso a 95% das contas em Portugal.





"Lançamos hoje a SIBS API Market, a primeira plataforma nacional e a nível europeu, do que temos conhecimento" que permite a aplicação das novas regras nos serviços de pagamentos, revelou Madalena Cascais Tomé (na foto), CEO da SIBS, num evento com jornalistas. Nesta plataforma, estarão ligadas as 18 entidades financeiras de referência do mercado nacional.

Esta plataforma "permitirá impulsionar todo o novo ecossistema" e "estimular toda uma nova vaga de serviços financeiros e de pagamentos", sublinhou. Este é, por isso, "um dia marcante naquilo que é a historia de pagamentos, é um novo ciclo como foi há 35 anos o Multibanco", realçou. Está, deste modo, aberto "um novo ciclo na tecnologia financeira, que vai mudar a forma como os consumidores lidam com os pagamentos".

Portugal passa, assim, a ser o "primeiro país da Europa a ter uma única plataforma que vai permitir ter acesso a 95% das contas em Portugal", acrescentou a presidente-executiva da SIBS. Nesta plataforma, estão as três API que estão preconizadas na PSD 2 mas novas API serão disponibilizadas". As três API que fazem parte da nova diretiva de pagamentos são a consulta de saldos e movimentos, iniciação de pagamentos e consulta de disponibilidade de fundos.

Esta plataforma decorreu de um trabalho "bastante complexo, sem precedentes e que nunca foi feito por nenhum setor", até porque foi necessário "garantir a quadratura do círculo entre os vários intervenientes" bem como a "segurança dos clientes finais que a ela passarão a aceder", sublinhou a CEO da SIBS.

Madalena Cascais Tomé lembrou ainda que a SIBS apresenta esta plataforma antes do prazo definido, uma vez que os bancos têm até 13 de março para disponibilizar o acesso aos testes. E estes testes vão decorrer até meados de setembro, o que permitirá que as várias plataformas comecem a ser abertas um pouco por toda a Europa. A plataforma da SIBS está, a partir desta terça-feira, em funcionamento em "sandbox".

Para assinalar este novo ciclo nos pagamentos, a SIBS anunciou também a renovação da sua imagem, dando um grande destaque ao azul, "a cor da nova economia, da economia digital", frisou Madalena Cascais Tomé.