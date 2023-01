Sonangol admite fusão do BCP mas só com instituição que melhore cotação em bolsa

Uma eventual fusão do BCP com outro banco apenas deverá ocorrer "com outra instituição que promova o aumento do valor do banco e melhore as suas cotações na bolsa", defendeu esta quarta-feira Sebastião Gaspar Martins, CEO da Sonangol, em entrevista à Reuters.



O responsável da petrolífera estatal angolana reiterou que a Sonangol irá manter as suas participações quer no BCP quer na Galp. A Sonangol detém 19,49% do capital do BCP, sendo o segundo maior acionista do banco liderado por Miguel Maya.





Na petrolífera, a Sonangol detém uma participação indireta de 45% na holding Amorim Energia, que controla 33% do capital da Galp."A Sonangol tem, nos investimentos na Galp e no Millennium bcp, interesses estratégicos e financeiros, e por esta razão mantém a sua participação nas duas empresas, continuando a acompanhar o seu desempenho, no sentido de assegurar a sua valorização e ganhos com dividendos," disse Sebastião Gaspar Martins."A Sonangol vai manter os seus investimentos nas duas empresas, enquanto se mostrar estratégica e financeiramente viável", acrescentou.Já sobre um cenário de fusões na banca portuguesa, o CEO da Sonangol referiu que "na medida em que qualquer movimento de fusão reforce a nossa posição, no que diz respeito ao aumento de vantagens competitivas e diversificação do risco, vamos continuar a prestar atenção ao comportamento dos mercados e as nossas decisões serão baseadas em avaliações a serem feitas antes de qualquer movimento".Mas, deixou claro, "uma potencial fusão do Banco Millennium bcp deverá ser com outra instituição que promova o aumento do valor do banco e melhore as suas cotações na bolsa".