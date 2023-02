Sonangol não planeia vender participações no BCP e Galp

"Enquanto tivermos condições de continuar nesta atividade continuaremos", disse o responsável, citado pela Bloomberg, referindo-se ao BCP, onde é o segundo maior acionista com 19,5%. "E o mesmo princípio se aplica à Galp", acrescentou Sebastiao Martins. Na petrolífera portuguesa, a Sonangol detém uma participação indireta de 45% na holding Amorim Energia, que controla 33% do capital da Galp.



A alienação das participações da Sonangol nas empresas portuguesas tem sido abordada ao longo dos últimos anos. No caso do BCP, as notícias ganharam força a partir de 2018 quando o

então presidente da comissão executiva, Carlos Saturnino,

anunciou que iam

retirar-se do capital dos cinco bancos comerciais. Desde então, houve algumas tomadas de posição quer da própria empresa, que tem reforçado que o BCP é "um investimento estratégico", quer do presidente da República,

João Lourenço, que garantiu que a Sonangol se iria manter

no capital do banco português.

O BCP também já reiterou que mantém uma "relação muito boa com a Sonangol", uma situação que se manteve com a mudança de liderança da angolana em 2019. "O BCP não prevê nenhuma consequência " com esta alteração de liderança, disse na altura Miguel Maya, CEO do banco.



No que toca à Galp, a decisão da

Sonangol estudar sair do capital da petrolífera

também remonta a 2018, como o Negócios noticiou na altura. Um objetivo que pouco tempo depois foi confirmado em entrevista ao Expresso pelo presidente de Angola. A presença na Galp "não deixa de ser uma dispersão [da Sonangol] e, por esta razão, e porque a tendência é esta, é muito pouco provável que a Sonangol se interesse em ter uma posição na Galp. (...) Não estou a dizer que vamos sair amanhã. Estou a dizer apenas que a tendência é essa", afirmou o chefe do Estado angolano.





