Sucessor de Horta Osório no Lloyds abre vaga a outro português no HSBC

Charlie Nunn, atual presidente executivo da divisão de banca privada e fortunas do HSBC, é o nome escolhido pelo Lloyds para suceder ao gestor português António Horta Osório na liderança do maior banco britânico de retalho.

O sportinguista que devolveu o Lloyds à esfera privada com lucro para o Tesouro britânico tinha anunciado no verão a intenção de abandonar a liderança do Lloyds, prevendo sair do cargo em junho de 2021 e cumprir assim um mandato de dez anos.

"Estou muito satisfeito por termos completado a sucessão ao nível da liderança ao nomear o Charlie como CEO para trabalhar ao lado de Robin Budenberg como o novo presidente do conselho de administração", referiu Norman Blackwell, que está de saída do cargo de "chairman" a 1 de janeiro, num comunicado citado pela Bloomberg.

Leia Também Horta Osório sai do Lloyds em 2021

Com passagens anteriores pelas consultoras McKinsey e pela Accenture, Charlie Nunn entrou para o HSBC em 2011 e nos últimos tempos foi um dos executivos envolvidos na definição de uma nova estratégia para o grupo, incluindo a reestruturação da operação bancária a nível mundial.





Por outro lado, o sucessor de Horta Osório no Lloyds vai ser substituído por outro gestor de origem portuguesa, Nuno Matos, que trabalha no HSBC desde 2015 e com esta promoção passa a reportar ao CEO, Noel Quinn. Entrou para gerir a banca de retalho na América Latina e está atualmente baseado no Reino Unido, assumindo responsabilidade pelas operações do grupo na Europa continental.



Formado na Universidade Católica Portuguesa, Nuno Matos passou antes pelo Banco de Portugal e pelo Santander. Acumula três décadas de experiência na indústria dos serviços financeiros e ocupou funções executivas em vários outros países, como os Estados Unidos, Espanha, França, Perú, Brasil e México.