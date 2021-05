TdC: Custo público com NB "não está fechado" nos 3,89 mil milhões de euros

José Manuel Quelhas,

juiz conselheiro José Manuel Quelhas numa audição realizada a pedido do PS, que conta também com o presidente do Tribunal de Contas, José Tavares.



José Manuel Quelhas referia-se ao chamado "backstop" de 1,6 mil milhões de euros, ou seja, o dinheiro que o Estado ainda poderá ter de pôr no banco liderado por António Ramalho, no âmbito do acordo assinado com a Comissão Europeia.



Evgeny Kazarez, presidente do conselho de administração da Nani Holdings, a sociedade que assumiu a posição da Lone Star no Novo Banco, disse ser "pouco provável" que esta rede de segurança venha a ser utilizada.



O juiz conselheiro referia-se também aos custos que o Fundo de Resolução ainda poderá ter de suportar devido aos vários processos judiciais em curso devido à resolução do BES.



Na auditoria, o Tribunal de Contas refere que a Lone Star, que detém 75% do Novo Banco, já pediu 12 milhões de euros ao fundo liderado por Máximo dos Santos, de maneira a compensar o banco pelas decisões negativas da Justiça em casos em Portugal e Espanha.

O Tribunal de Contas considera que os custos públicos com o Novo Banco poderão não se limitar aos 3,89 mil milhões de euros definidos no âmbito do mecanismo de capitalização contingente. As declarações foram feitas pelo juiz conselheiro esta quarta-feira, no Parlamento. "O período de reestruturação termina agora mas há um acordo-quadro por 11 anos. Não nos esqueçamos que as despesas com toda a conflituosidade judicial se vão prolongar. Ou seja, o custo público não está fechado nestes 3,89 mil milhões", disse o