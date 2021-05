"Contrato de venda do NB teve impacto nas contas públicas. É um facto", diz TdC

"Não questionamos as opções políticas. Ou seja, a opção de vender o Novo Banco. E concluímos que a opção tomada salvaguardou a estabilidade do sistema financeiro. Mas também está claro – e são factos – que este contrato tem impacto nas finanças públicas. Ninguém pode negar este facto e contra factos não há argumentos", afirmou José Tavares na comissão de Orçamento e Finanças, esta quarta-feira, acompanhado pelo juiz relator José Manuel Quelhas.



Questionado pelo deputado do PS João Paulo Correia sobre quais seriam os custos teóricos de uma liquidação, o presidente do Tribunal de Contas disse que "não podemos comparar esta situação com o desconhecido. Só com o conhecido".

José Tavares, presidente do Tribunal de Contas, diz que é um "facto" que o contrato de venda do Novo Banco "tem impacto nas finanças públicas". E recusa comparar a alienação com outros cenários, como o de liquidação.Foi no início de maio que o PS pediu uma audição, com carácter de urgência, ao Tribunal de Contas, ao presidente do conselho de administração Executivo do Novo Banco, ao presidente do conselho diretivo do Fundo de Resolução, ao governador do Banco de Portugal e ao Ministro das Finanças.Isto depois de o Tribunal de Contas ter entregue a auditoria ao Novo Banco, realizada a pedido da Assembleia da República. "A relevância indiscutível do relatório, mais concretamente as suas conclusões e recomendações, suscita um aprofundado e urgente debate no quadro parlamentar que deve ser assegurado pela Comissão requerente", indica o PS no requerimento.